Элиста, , 15:51 — REGNUM Первые солнечные электростанции введены в строй в Республике Калмыкия, сообщил 19 декабря портал energo-news.ru.

Так, заработали первая очередь Малодербетовской СЭС мощностью 15 МВт и две очереди Яшкульской СЭС совокупной мощностью 33,5 МВт. Работы были завершены в ноябре, с декабря солнечные электростанции начали отпуск электроэнергии в единую сеть. Прогнозная выработка введённых в строй электростанций составляет около 58 млн кВт/ч.

Строительство второй очереди Малодербетовской СЭС мощностью 45 МВт и третьей очереди Яшкульской СЭС мощностью 25 МВт планируется начать в 2020 году. В результате совокупная мощность новой экологически чистой генерации через год должна достичь 118,5 МВт.