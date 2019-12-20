Москва, , 15:51 — REGNUM Перед выходными 2 декабря рубль переписывает свои рекорды в этом году против ведущих валют. Цены на нефть не торопятся корректироваться после достижения новых максимумов за последние три месяца, заявил корреспонденту руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«На рынках остаются позитивные настроения, которые подталкивают к инвестициям в страны с развивающейся экономикой. Рубль продолжает привлекать интерес нерезидентов, которые низко оценивают шансы принятия нового законопроекта о санкциях против России DASKA Act, подразумевающих введение ограничений против суверенного долга и внесение банков в «черный список».

На этом фоне российские экспортеры, так и не дождавшись более высокого курса евро и доллара, торопятся от них избавиться для предстоящих расчетов с бюджетом. 25 декабря наступит срок уплаты НДС, НДПИ и акцизы, а 23 декабря — налога на прибыль.

В подобных условиях можно ожидать, что доллар может закрыть день и торговую неделю на отметке в 62,15 руб., а евро — из-за вероятного роста EURUSD немного уменьшит свои текущие потери и вернется к 69,50 руб.

На следующей неделе ситуация едва ли претерпит значительные изменения, однако нужно будет отследить изменение риск-аппетитов после экспирации контрактов на срочном рынке США, которое нередко приводит к изменению трендов.

Впереди сокращенная и малоликвидная неделя из-за празднования католического Рождества, поэтому рубль имеет высокие шансы не только удержаться на достигнутых уровнях, но и нарастить свое преимущество», — полагает эксперт.

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