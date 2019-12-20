Кванджу, Южная Корея, , 15:50 — REGNUM В 2020 году в южнокорейском городе Кванджу будет построено 200 «умных» заводов и фабрик. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления малого, среднего и венчурного бизнеса Кванджу и провинции Чолла-Намдо.

По их словам, на проект будет выделено 22 млрд вон (~$18,87 млн), что на 65% больше, чем в текущем году.

Известно, что в 2019 году в регионе были построены 94 «умные» фабрики и предприятия, еще около 100 предприятий будет построено к концу текущего года.

Как отметили в управлении, отличительной особенностью «умного» завода является максимальная автоматизация всех этапов производства — от стадии разработки дизайна до дистрибуции и логистики. Важную роль в функционировании всех процессов играют новейшие технологии, в частности, 5G.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 2022 году в Южной Корее планируют построить 30 тыс. «умных» заводов и фабрик, а также создать 10 «умных» индустриальных парков.