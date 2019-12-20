Курган, , 15:40 — REGNUM В Курганской области с начала 2020 года снизятся некоторые коммунальные тарифы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Тариф на холодную воду в Кургане снизят с 126 рублей до 123 рублей, на горячую воду — с 144 рублей 41 копейки до 142 рублей 22 копеек. Тарифы на водоотведение и электроэнергию для населения в столице Зауралья остаются прежними.

Тариф на водоотведение в городе Куртамыше будет снижен на 30%, в остальных муниципалитетах — в пределах 5−10%.

Наиболее ощутимым станет снижение тарифа на передачу электрической энергии, которое должно составить почти 50%. Для предприятий, как «прочих потребителей», это снижение принесёт уменьшение тарифов на электроэнергию почти на 1,69 рубля.