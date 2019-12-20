Санкт-Петербург, 20 декабря 2019, 15:17 — REGNUM Нефть, газ и налоги — три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности России и Белоруссии, заявил 20 декабря министр экономического развития Максим Орешкин.
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры в Санкт-Петербурге. Беседа лидеров 20 декабря продолжалась 1,5 часа.
Путин в ходе переговоров отметил, что Москва и Минск не выполнили многое из того, что содержится в подписанном 20 лет назад Союзном договоре.
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