Москва, , 15:13 — REGNUM Россия существенно отстает от всего цивилизованного мира в части защиты интеллектуальной собственности и ответственности за подобные нарушения, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя арест владельца пиратских онлайн-кинотеатров.

«Во многом это связано с тем, что во времена СССР такой вопрос в правовом поле нашего государства попросту не стоял. В «перестроечные» времена и непростые девяностые тоже было как-то «не до этого».

Однако в XXI веке и в текущих экономических условиях проблема защиты авторских прав на интеллектуальную собственность стоит уже достаточно остро.

Формально в России предусмотрена уголовная ответственность за подобные нарушения по статье о нарушении авторских и смежных прав (ч. 3 ст. 146 УК РФ). Однако по факту это первый случай, когда по данной статье был вынесен приговор за пиратство в интернете.

А как с этим делом обстоят дела за границей? Еще в 1787 году основатели Соединенных Штатов записали авторские права отдельным пунктом в Конституции США, которая предоставила Конгрессу США власть «способствовать прогрессу науки и полезных искусств, обеспечивая на определенный срок авторам и изобретателям исключительное право на их произведения и открытия».

Ведь по своей сути нарушение авторских прав является воровством интеллектуальной собственности. Уголовная ответственность за нарушение авторских прав была частью законов США с 1897 года, когда в них был добавлен штраф за незаконные использования произведений с целью извлечения прибыли.

Только в XX веке спектр уголовных наказаний за подобные нарушения был существенно расширен, и сейчас злостный нарушитель может оказаться за решеткой на десятилетия и/или оштрафован на сотни тысяч долларов. Аналогичная ситуация наблюдается и в других государствах.

Например, в Германии, как и в других странах Европы, нарушение авторских прав карается достаточно серьёзно — вплоть до лишения свободы на несколько лет.

Так что тот факт, что в России начали всерьез защищать авторские права, можно только приветствовать, так как данная проблема является одним из факторов, существенно тормозящих приток инвестиций в нашу страну», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые в российской практике вынесен приговор владельцу пиратских онлайн-кинотеатров — обвиняемому дали два года условно.

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