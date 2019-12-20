Москва, 20 декабря 2019, 15:11 — REGNUM Законопроект об очередных санкциях против России, прозванных «санкциями из ада», содержит действительно опасные для РФ моменты, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 20 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Комитет Cената США по иностранным делам 18 декабря одобрил законопроект о новых ограничительных мерах в отношении России, который предусматривает введение санкций в отношении российского государственного долга, а также банковского и энергетического секторов России.
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