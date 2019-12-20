Москва, , 15:11 — REGNUM Законопроект об очередных санкциях против России, прозванных «санкциями из ада», содержит действительно опасные для РФ моменты, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 20 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Там есть очень опасные вещи на самом деле. Например, необходимо, чтобы в течение 90 — дней госсекретарь США Помпео выразил свою позицию относительно того, объявлять нас страной, поддерживающей терроризм, или не объявлять. А это предполагает санкции в отношении всей финансовой системы. От слова «полностью», — сказал Абзалов. — Там, например, есть позиция по ограничениям энергетических проектов с СПГ. Там есть некоторые санкции, которые надо будет выполнять по истечении определённого времени без подписи и утверждения со стороны администрации президента США. Например, предложения, которые касаются российского государственного долга».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Комитет Cената США по иностранным делам 18 декабря одобрил законопроект о новых ограничительных мерах в отношении России, который предусматривает введение санкций в отношении российского государственного долга, а также банковского и энергетического секторов России.

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