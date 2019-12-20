Киев, , 15:06 — REGNUM Сегодня, 20 декабря, в Минске Украина и Россия подпишут новый транзитный газовый контракт, сообщил со ссылкой на свои источники политический деятель и журналист, блогер Анатолий Шарий.

По данным Шария, документ будет подписан на срок от 3 до 5 лет, причем долги не будут учитывать, подпишут новый субъект. Минимальный объём прокачки, согласно достигнутым договоренностям, составит около 50 млрд кубов газа в год.

Журналист подчеркивает, что именно из-за этого кабинет министров Украины сегодня утром и собрался на экстренное заседание.

В свою очередь, Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам, заявляет, что Россия готова выплатить Украине около 3 миллиардов долларов в пользу решения Стокгольмского арбитража.

Президент России Владимир Путин сегодня же подтвердил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной.

ИА REGNUM напоминает, что 19 декабря было заявлено, что по итогам переговоров в Берлине Украина и Россия достигли принципиального согласия о новом контракте по транзиту. Стороны также отметили, что после политического согласования достигнутых договоренностей сегодня продолжат переговоры в Минске. Вместе с тем конкретные параметры нового соглашения стороны не конкретизировали.