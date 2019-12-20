Москва, , 15:04 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, определяющее список исполнителей закупок услуг по размещению и выкупу облигаций федерального займа (ОФЗ) для физических лиц.

«Я подписал решение по единственному исполнителю в целом ряде вопросов, в данном случае по услугам по размещению и выкупу облигаций федерального займа для физических лиц», — сказал Медведев на рабочей встречей с руководителем Промсвязьбанка Петром Фрадковым.

По его словам, «тут несколько банков, включая и Промсвязьбанк». Медведев уточнил, что теперь финансовое учреждение также сможет выполнять данную функцию. В свою очередь Фрадков поблагодарил Медведев за принятое решение.

Как сообщало ИА REGNUM, по планам Минфина, ОФЗ нового формата будут предлагаться гражданам через большее число отделений банков-агентов. В их числе Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк, а в дальнейшем покупка облигаций станет возможна и через отделения Почта-банка.

В ведомстве рассчитывают, что нововведения позволят существенно повысить привлекательность облигаций федерального займа для граждан, что поспособствует увеличению объёмов размещения данного инструмента.

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