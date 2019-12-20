Москва, , 15:02 — REGNUM Кроме сообщения о том, что на вчерашних трехсторонних переговорах РФ, Украина и ЕС в Берлине достигли принципиального соглашения по транзиту газа, до сих пор не раскрыты подробности будущего договора, параметры которого участникам переговоров еще предстоит согласовать со своим руководством, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя принципиальное соглашение РФ, Украина и ЕС по транзиту газа.

«Ещё неизвестно ни сроков, ни объемов, ни цены будущего транзита, а ведь именно эти параметры имеют значение для сторон. Неизвестна форма будущих отношений.

И даже непонятно, как удалось найти компромисс между непримиримыми стартовыми позициями России, требовавшей предварительного обнуления претензий по предыдущему договору, и Украины, настаивавшей на долгосрочном контракте, высоких тарифах и значительных объемах транзита.

Кто и что уступил, и уступил ли, чтобы достигнуть продвижения в переговорах — этого пока не сообщается. Боюсь, окончательное согласование позиций еще далеко до завершения.

Что же касается принципиального согласия о необходимости продолжения транзита, то по нему вроде бы и не было серьезных споров — и Европа, и Украина, и Газпром заинтересованы в использовании украинской ГТС для поставок российского газа европейским потребителям. Вся проблема как раз в несовпадающих позициях относительно подробностей.

И, кстати, хотелось бы понять, что будет с ценами на газ в Европе, если договор все же успеют подписать до января? Опасаясь срыва поставок, европейские операторы заполнили свои хранилища газа практически полностью.

Теперь наличие таких запасов будет давить на цену. Низкая цена газа будет на руку потребителям, но она снизит привлекательность европейского рынка газа для поставщиков», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что представителями России и Украины достигнуто принципиальное соглашение по транзиту газа в Евросоюз с 1 января 2020 года.

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