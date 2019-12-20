Москва, , 15:02 — REGNUM По итогам ноября 2019 года в России было продано 3 965 единиц новых китайских машин, что на 33,5% больше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Первое место по продажам среди китайских марок занимает Haval. В ноябре российские автолюбители приобрели 1476 машин данного бренда. Это в 3,2 раза выше уровня прошлого года.

Второе место занимают машины компании Geely. Их за месяц приобрели 890 автолюбителей, что в 2,3 раза больше, чем в прошлом году. Тройку лидеров замыкает бренд Chery, который увеличил продажи своих моделей до 607 единиц.

Четвертое и пятое места в этом списке соответственно заняли марки Changan (473 ед.) и FAW (175 ед.).

Напомним, в ноябре на международной автовыставке China International Import Expo в Шанхае была представлена черно-белая версия седана Aurus Senat. Левая и правая часть авто окрашены в чёрный и белый цвета. Одна из половинок представляет собой прототип на стадии разработки, а вторая — серийную версию машины.

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