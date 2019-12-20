Черкесск, , 14:57 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в 2019 году будут отремонтированы 66 многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта. В настоящее время их ремонт завершается, об этом сообщил на своей странице в Instagram глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

По его словам, заканчивается проведение ремонта инженерных сетей, фасадов, кровли зданий. Устанавливаются новые лифты и приборы учета.

В 2020 году в программу капремонта включены 56 домов. Однако, общее число требующих обновления многоэтажек гораздо больше, так как большинство из них построены в середине прошлого века. Всего за годы работы программы капитального ремонта в Карачаево-Черкесии отремонтировано более 300 домов.

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