Ростов-на-Дону, , 14:51 — REGNUM В Ростовской области открыто более 1,5 тыс. счетов эскроу, средства на которых передаются застройщику только после сдачи объекта. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

«В целях завершения строительства многоквартирных домов в настоящее время уже одобрено проектное финансирование по 42 проектам строительства. Из них по 23 проектам открыто 1 тыс. 529 счетов эскроу», — сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Куц.

В настоящее время на Дону заключено 25,112 тыс. договоров долевого участия.