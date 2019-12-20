Москва, , 14:45 — REGNUM Новый пакет санкций против РФ, прозванный «санкциями из ада», напоминает Жалованную грамоту дворянству, выпущенную в своё время императрицей Екатериной II, считает профессор факультета глобальных процессов МГУ Александр Сагомонян. Об этом он заявил 20 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я внимательно изучил этот пакет санкций, — сказал Сагомонян. — В этом пакете санкций только то, что уже было принято. Они собрали под одну обложку, в один документ, все принятые санкции. Ничего нового там нет. Уже некуда эти санкции принимать. Они не срабатывают. Поэтому собрали всё вместе, и получился другой документ. У меня такая аналогия — была в своё время Жалованная грамота дворянству Екатерины II. Она собрала все привилегии дворян, которые были приняты в годы дворцовых переворотов, в одну книжку. Вот новый пакет санкций — это почти та же Жалованная грамота. Сработано по одной схеме».

Напомним, как сообщалось ранее, 18 декабря комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект о санкциях против РФ, прозванный «санкциями из ада».