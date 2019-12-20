Москва, , 14:43 — REGNUM Инструмент военной ипотеки в России должен работать как часы, заявил 20 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым.

«Это основной инструмент, при помощи которого решается жилищная проблема для военнослужащих, и, конечно, надо, чтобы этот инструмент работал как часы», — сказал Медведев.

Глава правительства добавил, что Промсвязьбанк может с полным правом именоваться банком с универсальной правоспособностью, который работает в разных сегментах экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России при поддержке государства возможность приобрести жилье по льготной ипотеке получили уже 100 тыс. военнослужащих Центрального военного округа.

По словам президента РФ Владимира Путина, в стране продолжат совершенствовать систему социальных гарантий для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.