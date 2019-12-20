Симферополь, 20 декабря 2019, 14:41 — REGNUM За пять лет в рамках национального проекта «Здравоохранение» в медучреждениях Крыма обновят оборудование и сделают перепланировку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
По его словам, к концу 2024 года в этих медицинских учреждениях будут реализованы планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающие максимальную комфортность пребывания детей. На эти цели предусмотрено 1,35 миллиарда рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, во время пятнадцатой итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил о необходимости реформирования детской медицины.
Об этом: Нужно развивать медицину, чтобы не собирать деньги на лечение детей — Путин
Читайте ранее в этом сюжете: Всё больше крымчан бесплатно получают медпомощь – глава республики