Симферополь, , 14:41 — REGNUM За пять лет в рамках национального проекта «Здравоохранение» в медучреждениях Крыма обновят оборудование и сделают перепланировку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«В 2019 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» поставлены оборудование и медицинские изделия для республиканской детской больницы и 25 детских поликлиник и поликлинических отделений», — отметил глава РК.

По его словам, к концу 2024 года в этих медицинских учреждениях будут реализованы планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающие максимальную комфортность пребывания детей. На эти цели предусмотрено 1,35 миллиарда рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, во время пятнадцатой итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил о необходимости реформирования детской медицины.

Об этом: Нужно развивать медицину, чтобы не собирать деньги на лечение детей — Путин

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