Москва, , 14:47 — REGNUM Успешное сотрудничество Газпрома с банками и инвесторами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) позволяет говорить о возможном размещении госкомпанией бондов на азиатском рынке. Об этом сообщил заместитель председателя правления холдинга Фамил Садыгов в интервью корпоративному журналу Газпрома.

Он отметил, что у азиатских рынков не такая ликвидность и глубина, как у европейского и американского, однако ёмкость их ежегодно растёт. Азиатские инвесторы постоянно участвуют в предложениях Газпрома на рынке еврооблигаций. В связи с этим в компании не исключают возможность работы в данном сегменте рынка, если условия такой работы будут соответствовать её ожиданиям.

Так, в конце 2018 года Газпром реализовал дебютную сделку по размещению на внутреннем рынке Японии облигаций в японских иенах. Они были размещены под гарантию JBIC на сумму, эквивалентную $578 млн. В компании изучают возможность выпуска в РФ облигаций в рублях или иностранной валюте для размещения у отечественных и зарубежных инвесторов, добавил Садыгов.

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