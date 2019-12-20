Киев, , 14:42 — REGNUM Ежемесячно трудовые мигранты переводят на Украину $1,12−1,17 млрд, сообщает Экспертная платформа Национального банка на своей странице в социальной сети.

По данным украинских экспертов, средняя зарплата штатного работника на Украине в третьем квартале 2019 года составила €382. Работник в Чехии в то же время получил в среднем в 3,4 раза больше, в Польше — в 3 раза больше, а в России в 1,7 раза больше, чем на Украине.

Специалисты уверены, что в 2019 году произошёл рекордный отток рабочей силы с Украины, поскольку за 10 месяцев украинские мигранты перевели из-за рубежа $10,5 млрд, а годом ранее — $9,4 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр правительства Украины Дмитрий Дубилет заявил, что с начала 2010 года с Украины уехали почти четыре миллиона человек.

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