Ростов-на-Дону, , 14:22 — REGNUM В Ростовской области возобновят выдачу транспорта многодетным семьям. Соответствующее постановление подписал донской губернатор Василий Голубев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 20 декабря.

Документ предусматривает выдачу микроавтобусов с 1 января 2020 года при соблюдении ряда условий. Так, транспорт получат малоимущие семьи, проживающие на Дону не менее пяти лет и достойно воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей.

В настоящее время система мер социальной поддержки семей с детьми в Ростовской области включает 16 видов пособий и выплат. При этом число многодетных семей в регионе растёт — на Дону таких семей насчитывается около 40 тысяч.