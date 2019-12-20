Москва, , 14:20 — REGNUM Можно утверждать, что для достижения соглашения по газу украинской стороне все-таки придётся создавать организацию, которая будет являться независимым оператором, с которым российская компания Газпром заключит соответствующую сделку, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, к. ю. н Наталья Свечникова, комментируя принципиальное соглашение РФ, Украина и ЕС по транзиту газа.

«Необходимость создания новой компании для подписания договора исходит из европейских норм, действующих применительно к организациям — операторам транзитных поставок. Суть правового требования в том, что оператор транзита газа не должен являться добывающей газ компанией или связан с таковыми.

Кроме того, следует учитывать, что срок предыдущей сделки заканчивается в конце декабря. Если учесть, что украинская сторона предпринимает действия в направлении обеспечения требований о независимом операторе, то можно прогнозировать появление положительной тенденции в договорённостях по газовой сделке.

Предстоящие технические встречи нового оператора и представителей Газпрома продемонстрируют, есть ли действительно у украинской стороны реальные намерения достичь соглашения и заключить сделку до конца 2019 года.

Кроме того, на позицию Украины, безусловно, оказали влияние мнение и роль Германии, которая предпринимала шаги по содействию в заключении соглашения. Важно, что проект соглашения по транзиту обсуждён, переговоры в Берлине не прошли безрезультатно.

Также следует обратить внимание на факторы, влияющие на процесс по достижению соглашения по транзиту газа. В частности, такими факторами являются существующие разногласия, отразившиеся в решениях арбитражных судов по газовым спорам между российской и украинской сторонами.

Кроме того, существенным является вопрос о сроке контракта. Украинскую сторону устроил бы срок, например, в 10 лет. Российская сторона против такого длительного контракта. Также тарифы на газ являются тем вопросом, который сложно согласовывается в рамках этих переговоров», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, принципиальное соглашение по транзиту газа в Евросоюз с 1 января 2020 года было достигнуто представителями России и Украины. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

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