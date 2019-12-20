Москва, , 14:13 — REGNUM На 7%, по предварительным данным, вырастет объём чартерных перевозок на кануне и во время новогодних праздников, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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По данным Росаваиции, общее количество выданных допусков на авиарейсы с 15 декабря 2019 года по 15 января 2020 года составит 1840, что больше прошлогоднего показателя на 7%. Окончательное итоги можно будет подвести в конце января 2020 года.

С 15 декабря 2018 по 15 января 2019 года российские авиакомпании выполнили 1720 новогодних чартерных рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый седьмой житель России (15%) планирует продлить новогодние каникулы за счёт отпусков или отгулов.

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