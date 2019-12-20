Москва, , 14:13 — REGNUM Если американский бизнес получит право покупать на Украине земли сельскохозяйственного назначения, потом выдавить его оттуда станет уже невозможно, уверен политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 20 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«А в США разрешена продажа земли нерезидентам? Например, китайским или российским компаниям? Это не так. В большинстве стран это не разрешено делать. Одно из основных требований, от которого долго отбивался Порошенко, это был именно закон о земле. Все эти заявления Зеленского о том, что «мы сначала хотим попробовать открыть свой рынок», это всё не устраивает МВФ. МВФ требовал однозначно того, чтобы покупка земли была открыта для нерезидентов. Американцы и сейчас присутствуют на Украине, но только как арендаторы, а так они получат право собственности, и выбить их станет невозможно», — сказал Абзалов.

При этом он отметил, что, с точки зрения экономики, американским бизнесменам будет невыгодно производить то, что потребляется сейчас на Украине, — будет невыгодно производить зерно, так как намного выгоднее засеять поля рапсом. Но, как подчеркнул Абзалов, «население рапс есть не будет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правки к законопроекту о возможности продажи земли, предназначенной для сельскохозяйственного использования, будут рассматриваться аграрным комитетом Верховной рады Украины до февраля 2020 года.

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