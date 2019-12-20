Москва, 20 декабря 2019, 14:13 — REGNUM Если американский бизнес получит право покупать на Украине земли сельскохозяйственного назначения, потом выдавить его оттуда станет уже невозможно, уверен политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 20 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
При этом он отметил, что, с точки зрения экономики, американским бизнесменам будет невыгодно производить то, что потребляется сейчас на Украине, — будет невыгодно производить зерно, так как намного выгоднее засеять поля рапсом. Но, как подчеркнул Абзалов, «население рапс есть не будет».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правки к законопроекту о возможности продажи земли, предназначенной для сельскохозяйственного использования, будут рассматриваться аграрным комитетом Верховной рады Украины до февраля 2020 года.
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