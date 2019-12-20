Владикавказ, , 14:13 — REGNUM Северной Осетии из федерального бюджета поступят дополнительно 330 млн рублей. Денежные средства будут направлены на решение вопросов социальной сферы. Об этом было заявлено в ходе заседания Совета парламента республики, сообщили ИА REGNUM 20 декабря в пресс-службе законодательного органа.

Свыше 70 млн рублей из выделенных субсидий пойдут на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. На поддержку материнства и детства будут направлены более 128 млн рублей. Из них 60 млн рублей — на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок и последующие дети, 55 млн рублей — на выплаты в связи с рождением первого ребенка, а также 13 млн рублей — на выплату республиканского маткапитала для граждан, у которых дети родились в 2013 году.

Кроме того, более 81 млн рублей предусмотрено на финансирование заработной платы работникам государственных и муниципальных образовательных организаций в декабре 2019 года.

В настоящее время законопроект о корректировке параметров бюджета направлен для изучения в парламентские комитеты.