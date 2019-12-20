Лусака, , 14:14 — REGNUM В Замбии отменили 15-процентрную экспортную пошлину на вывоз всех драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов, которые добываются в стране. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на постановление правительства, размещенное на веб-сайте южноафриканской горнодобывающей компании Gemfields.

По информации журналистов телерадиокомпании, новое правило вступает в силу с начала 2020 года.

По сообщению информационного агентства Reuters, пошлина, которая вступила в силу в начале этого года, нанесла ущерб прибыли горнодобывающих компаний и стала одной из нескольких налоговых мер, которые стали источником их конфликта с правительством. Горнодобывающие компании должны были платить налог на роялти и налог с оборота, сообщает издание Mining Weekly.