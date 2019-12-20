Махачкала, , 14:07 — REGNUM Серийное производство ветроэнергетических установок мощностью 107,5 кВт будет запущено в Дагестане. Инвестиционный проект планируется реализовать на базе электромеханического завода в городе Южно-Сухокумске, сообщили ИА REGNUM 20 декабря в пресс-службе правительства республики.

Вопрос софинансирования данного инвестпроекта был рассмотрен на заседании экспертного совета фонда развития промышленности Дагестана. В ходе обсуждения замминистра промышленности и энергетики региона Батыр Эмеев отметил, что реализация проекта позволит создать основу для серийного производства ветроэнергетических станций до 50 изделий в год. Кроме того, по его словам, благодаря проекту будет создано более 20 рабочих мест.

Вице-премьер республики Владимир Лемешко со своей стороны подчеркнул, что организация производства ветроэнергетических установок актуальна с точки зрения спроса. По его словам, данная продукция в настоящее время является весьма востребованной на внутреннем рынке страны.

По итогам заседания члены экспертного совета приняли решение поддержать инвестиционный проект.