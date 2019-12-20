Сеул, , 14:08 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics вошла в список компаний, которые инвестировали крупные суммы средств в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад Европейской комиссии (ЕК).

Согласно опубликованным данным, первое место в списке занимает холдинговая компания Alphabet с показателем €18,3 млрд. Известно, что по сравнению с 2018 годом компания увеличила объем инвестиций в НИОКР на 37%.

На второй строчке компаний-инвесторов в НИОКР расположилась компания Samsung Electronics с показателем €14,83 млрд, что на 10% больше, по сравнению с годом ранее.

Отмечается, что южнокорейская компания впервые вошла в пятерку крупных инвесторов в НИОКР в 2012 году, в 2017 году заняла четвертое место, а в 2018 году — лидирующую позицию в списке.

В список также вошли транснациональная компания по производству программного обеспечения Microsoft (14,7 млрд), автоконцерн Volkswagen (13,6 млрд), компания Huawei (€12,7 млрд), Apple (€12,4 млрд), компания-производитель электронных устройств и компьютерных компонентов Intel (€11,8 млрд).

Известно, что в список вошли 2 500 компаний (из 44 стран), объем инвестиций которых превышал отметку в €30 млн евро.

Общий объем инвестиций в НИОКР данных компаний составил €823,4 млрд, что на 8,9% больше, чем в 2017 году. Из них, 38% инвестиций пришлись на компании США, 13,3% — компании Японии, 11,7% — на компании Китая, 3,8% — на компанию Южной Кореи, 3,5% — на компании Швейцарии.