Санкт-Петербург, , 13:51 — REGNUM Выплата Газпромом около $3 млрд Украине по решению Стокгольмского арбитража может быть одним из условий пакетного соглашения по газу между двумя странами, об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в российской делегации.

«Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата Газпромом $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража», — сказал собеседник издания.

Отмечается, что продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в Берлине прошли переговоры по транзиту газа в ЕС, в которых приняли участие представители России, Украины и Еврокомиссии. Участникам встречи удалось договориться и подготовить подробный проект протокола, который предстоит согласовать после доработки.

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