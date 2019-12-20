Тюмень, , 13:50 — REGNUM В Тюменской области на получение регионального материнского капитала при рождении первого ребенка могут претендовать семьи, проживающие на территории области не менее пяти лет. Об этом на пресс-конференции заявила заместитель регионального директора департамента социального развития Ирина Ожогина.

Данная норма не касается студенческих семей, где оба родителя обучаются очно в одном из учреждений региона. Они тоже имеют право на 150 тыс. регионального материнского капитала при рождении первенца.

Родители смогут обратиться за выплатой с 1 января 2020 года через сайт госуслуг либо лично в учреждения социального обслуживания населения по месту жительства.

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