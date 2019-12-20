Бишкек, , 13:48 — REGNUM За последние пять лет уровень газификации в Киргизии вырос с 22% до 32%, заявил советник генерального директора «Газпром Киргизия» Арзымат Алдаяров, сообщает 20 декабря издание 24.kg.

По его словам, объем транзита газа в Киргизии в 2019 году увеличился до 6,3 млрд куб. метров, что на 50% больше, чем в 2014 году. Кроме того, объем реализации газа вырос на 38%, до 290 млн куб. метров.

Алдаяров добавил, что число потребителей природного газа в республике выросло на 18%, до 343 тыс. абонентов, а протяженность газораспределительных сетей — на 27%, до 3,35 тыс. км.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что уровень газификации в республике до 2030 года планируется довести до 60%.