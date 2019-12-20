Москва, , 13:42 — REGNUM Давно очевидно, что в области энергетики и транзита газа пора искать новые и эффективные инструменты взаимодействия между Россией и Украиной, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя принципиальное соглашение РФ, Украина и ЕС по транзиту газа.

«Россия, обладая статусом мировой энергетической сверхдержавы, просто обязана решать накопившиеся проблемы, сообща с ЕС находить выходы из сложившегося сложного положения. Соседский опыт России может только оказать хорошую службу новым властям на Украине.

Пока определены лишь некоторые важные договоренности, а Газпрому важно понимать какой объем газа Украина может закупать у России без посредников. Сегодня для Украины озвучена скидка в 25% на российский газ, это очень выгодное предложение, которое логично быстро активировать.

Возможно, объем транзита через Украину в 2020 году составит 10 млрд кубометров газа, но это почти в 10 раз ниже объемов десятилетней давности. Возможно, украинская ГТС уже не в том состоянии, чтобы получать большие нагрузки.

Газ по-прежнему очень нужен ЕС. И США никак не смогут повлиять на судьбу «Северного потока — 2», российский газ останется у Европы в приоритете.

С 2014 года по декабрь 2019 года Россия смогла занять почти 60% в нише прироста потребления Европой газа — 50 млрд кубометров газа из 90 оказались российскими.

На торгах Мосбиржи акции Газпрома прибавляют прочти 1% и торгуются у отметки 254 руб. за обыкновенную акцию. В начале 2019 года акция газового гиганта оценивалась в районе 160 руб.

Какое бы давление не оказывали на России западные партнеры на фоне нерешенных транзитных проблем бумаги российского газового монополиста обречены на рост», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что представителями России и Украины было достигнуто принципиальное соглашение по транзиту газа в Евросоюз с 1 января 2020 года.

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