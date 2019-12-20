Рига, , 13:41 — REGNUM Служба государственных доходов (СГД) Латвии предупреждает о постепенном повышении акцизного налога на горючее и табачные изделия. Об этом сообщает портал Diena.lv.

По данным журналистов, в результате цена бензина с января 2020 г. вырастет на 4 евроцента за литр, дизельного топлива на 5 евроцентов, газа — на 3 евроцента, включая налог с оборота (НДС). Что касается табачных изделий, повышение, кстати, не затронет сигареты, то прогнозируется удорожание на 9 евроцентов пачки (10 штук) сигар и курительного табака (40 грамм в пачке) на 24 евроцента, включая НДС.

Ожидается, что это заставит торговцев табаком и топливом провести инвентаризацию товарных запасов и подать в СГД отчёты своевременно и в надлежащей форме.