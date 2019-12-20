Владимир, , 13:28 — REGNUM На кольчугинском заводе «Электрокабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) выпустили подстаканники для поездов, которые свяжут материковую часть России с полуостровом Крым. Объем партии составил более 6 тысяч штук.

Пресс-служба УГМК

Пресс-служба УГМК

Подстаканники изготовлены из латуни и покрыты никелем. Производственный процесс включает в себя до десяти операций. Сначала на плоской пластине чеканится штамп с изображением крымского моста и мчащегося по нему поезда. Затем паяется корпус, к нему крепятся ручка и днище. На следующем этапе латунная заготовка никелируется, многократно полируется и шлифуется, чтобы подстаканник получил товарный вид. Отдельная операция — чернение, которая придает изделию характерную рельефность и контраст.

В конце ноября — начале декабря партия подстаканников будет передана заказчику, а уже 23 и 24 декабря 2019 года пассажиры первых поездов «Таврия», следующих в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, смогут пить чай из стаканов в фирменных подстаканниках.

Пресс-служба УГМК

«Для нас выполнение такого заказа — особая гордость. Мы чувствуем себя причастными к историческому событию — запуску железнодорожного сообщения в Крым. Особенно радует, что заказчик доверился именно нашему производству, а не сделал выбор в пользу дешевых и некачественных китайских подстаканников. За более чем 100-летнюю историю мы доказали, что наша продукция — вне конкуренции. На сегодняшний день в России, кроме кольчугинского завода, массово штамповками подстаканники никто не изготавливает. Есть отдельные производители, изготавливающие их методом литья, но это штучные вещи», — пояснил директор АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Рауль Тайматов.

Пресс-служба УГМК

В среднем в цехе, основанном в 1894 году купцом второй гильдии Александром Кольчугиным, выпускают порядка 10 тысяч подстаканников в месяц. При их производстве используются медь, латунь, никель, серебро и золото. Несмотря на объемы, здесь бесконвейерное производство, большинство технологических операций выполняется вручную.