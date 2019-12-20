Сеул, , 13:19 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Jeju Air приостановит один из рейсов до Японии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, маршрут Чеджу — Фукуока будет приостановлен спустя шесть месяцев после введения.

Отмечается, что рейс по данному маршруту будет приостановлен на два месяца с января-февраля 2020 года из-за продолжающегося бойкота японских товаров и услуг.

Как отмечают в компании, в июле-августе покрытие свободных мест в самолете составляло 70−75%, однако в сентябре данный показатель сократился до 40%, а в декабре — до 20%.

Известно, что кроме Jeju Air такие авиакомпании, как Korean Air, Asiana Airlines, Air Busan, T’Way Airlines также приостановили или сократили число рейсов до Японии из-за сокращения числа пассажиров по данному направлению.