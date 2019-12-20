Милан, Италия, , 13:13 — REGNUM Женщинам в Италии сложнее найти работу, чем мужчинам, а гражданам в возрасте до 35 лет — сложнее, чем гражданам старше 50 лет, отметили в своей публикации в пятницу, 20 декабря, обозреватели Agenzia Italia.

Уровень безработицы среди женщин несколько выше, чем уровень «мужской» безработицы, уровень же «молодежной» безработицы превышает показатели в отношении граждан старше 50 лет почти в три раза.

Общий уровень безработицы в Италии составляет в настоящее время 9,8%. По этому показателю страна занимает третье (с конца) место в ЕС после Греции и Испании. Средний в Евросоюзе уровень безработицы — 8,2%.