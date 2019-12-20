Ижевск, , 13:17 — REGNUM С заводского конвейера АвтоВАЗа сошла 400-тысячная модель Lada Vesta. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Юбилейным авто стал седан в комплектации Exclusive. Кузов машины окрашен в синий цвет. Данная модель укомплектована двигателем производительностью 113 «лошадей» объёмом 1,6 л. Он агрегатируется с бесступенчатой трансмиссией.

Напомним, седан Lada Vesta начали производить с сентября 2015 года. Позже в модельной линейке появился универсал SW и внедорожные модификации Cross. Также стоит отметить, что у Vesta имеется вариант Sport с перенастроенной подвеской. Эта модификация оснащена 1,8-литровым мотором производительностью 145 л. с.

Напомним, в ноябре 2019 года в странах ЕС был продан 291 новый автомобиль российской компании Lada. Это на 20,5% меньше результата аналогичного периода прошлого года.

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