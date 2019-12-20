п.Никель, , 12:55 — REGNUM Мини-завод по производству мелющих шаров и арматуры для строительства собираются построить в поселке Никель Мурманской области. Новое предприятие станет спасением для жителей поселка, потерявших работу из-за закрытия плавильного производства.

Как пишет «Российская газета», в качестве сырья завод будет использовать металлолом, в том числе корпуса старых судов, затопленных в Кольском заливе. Предполагается производить 55 тысяч тонн шаров и 80 тысяч тонн сортового проката в год. Завод даст поселку 350−400 рабочих мест.

Мелющие шары используются в промышленности для измельчения руды. Вместе с рудой они закладываются в барабан, при вращении которого шары перемалывают породу, вращаясь вместе с ней. Такие шары востребованы на горнопромышленных предприятиях, и Мурманская область входит в число их основных потребителей в России. Но на Северо-Западе мелющие шары не производятся, их приходится завозить из Западной Сибири, и столь дальняя перевозка увеличивает их стоимость на 10−13 процентов.

«Здесь достаточная ресурсная база, много лома черных металлов, но весь он вывозится из Мурманской области на экспорт, — подчеркнул он. — Кроме того, Мурманская область стала пилотной площадкой федерального проекта по подъему затонувших судов, и наши мощности пригодятся при их утилизации», — цитирует РГ одного из инвесторов проекта Алексея Райкевича.

Сейчас инвесторы проекта определяют его сроки. С частью банков уже достигнута договоренность. Ориентировочная стоимость проекта составляет около 3,5 миллиардов рублей.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, горно-металлургический комбинат в Никеле будет останавливать производство поэтапно — до конца 2020 года. Всего в Никеле в ближайшее время могут быть запущены четыре крупных инвестпроекта.