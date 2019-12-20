Москва, , 12:55 — REGNUM Нефтяные цены растут на открытии торгов 20 декабря и вполне могут завершить укреплением третью неделю подряд, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Позитивный настрой на рынке сохраняется благодаря надеждам на скорое подписание торгового соглашения между США и КНР: по словам американского министра финансов, окончательная фиксация условий по первой фазе сделки состоится в начале января.

Даже частичное завершение торгового противостояния между крупнейшими экономиками мира усиливает оптимистичные ожидания касательно увеличению спроса на сырье в следующем году, что в совокупности с усилиями ОПЕК по сокращению предложения способно положительно сказаться на ценах. По всей видимости, потенциал роста котировок постепенно иссякает: стоит ждать цены на уровне $66,50 за баррель.

Тем не менее, присутствуют риски, оказывающие давление на стоимость нефти. Международный институт энергетики рассчитывает на излишек сырья на рынке, как минимум, до второй половины 2020 года, несмотря на ограничение добычи со стороны основных экспортеров.

Таким образом, многое будет зависеть от следующей встречи ОПЕК в марте: если прогноз подтвердится, то инвесторы будут ожидать дополнительные меры по балансировке рынка.

Судя по комментариям представителей большинства стран, далеко не все производители будут готовы пойти на очередную пролонгацию соглашения по сокращению активности, так как боятся потерять свою долю на рынке в пользу компаний из США», — пояснил эксперт.

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