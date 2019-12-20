Симферополь, 20 декабря 2019, 12:55 — REGNUM Власти Крыма надеются, что новый глава минтопэнерго РК сможет изменить ситуацию в энергетике полуострова в лучшую сторону. Об этом 20 декабря на своей странице в Facebook сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма отправил в отставку республиканского министра топлива и энергетики Вадима Белика, назначив позже на его места уроженца челябинской области Евгения Рукавишникова.
Читайте ранее в этом сюжете: Министерство топлива и энергетики Крыма возглавил челябинский специалист