Симферополь, , 12:55 — REGNUM Власти Крыма надеются, что новый глава минтопэнерго РК сможет изменить ситуацию в энергетике полуострова в лучшую сторону. Об этом 20 декабря на своей странице в Facebook сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Ожидаем от Евгения Рукавишникова системной работы и решения вопроса незаконных технических присоединений к газовым и электрическим сетям. Кроме того, актуальным остаётся вопрос упрощения процедуры общения граждан с нашими ресурсоснабжающими организациями. Надеемся, что с учётом большого опыта работы в сфере энергетики, Евгений Александрович сможет изменить ситуацию в лучшую сторону», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма отправил в отставку республиканского министра топлива и энергетики Вадима Белика, назначив позже на его места уроженца челябинской области Евгения Рукавишникова.

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