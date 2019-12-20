Москва, , 12:52 — REGNUM Проигнорировав новости с санкционного фронта, рубль продолжает укреплять свои позиции, торгуясь вблизи максимальных за 1,5 года уровней. 20 декабря доллар открылся небольшим гэпом вверх, но по-прежнему тяготеет к зоне 62,20 руб., которая выступает в качестве поддержки, преграждающей путь к уровню 62 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Немного оптимизма рынкам добавили сообщения американского министра финансов Мнучина о том, что первая фаза торговой сделки будет подписана в январе.

В ожидании этого события рынки могут продолжить рост, что в сочетании с удорожанием нефти создает условия для сохранения крепких позиций российской валютой.

Нефть марки Brent торгуется неподалеку от максимумов середины января и завершает в плюсе третью неделю кряду. В случае тестирования следующего барьера на уровне $67 за баррель рубль может ускорить подъем, но на текущих уровнях потенциал его дальнейшего роста ограничен.

Сейчас неплохо себя чувствует большинство валют развивающегося сегмента в целом, тогда как рубль получает дополнительную поддержку со стороны налогового периода.

Кроме того, спрос на доллар на рынке Форекс весьма скромный в ожидании ключевых экономических данных из США, где заявлены показатели ВВП и расходов на личное потребление.

Если релизы отразят благоприятные результаты, к концу сессии пара доллар/рубль может скорректироваться вверх. В пользу такого сценария говорят и откат нефтяных котировок от утренних максимумов», — полагает эксперт.

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