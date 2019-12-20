Москва, , 12:48 — REGNUM Адаптироваться к санкциям Россия смогла, но во многом благодаря самому формату этих мер воздействия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России смогла приспособиться к санкциям. При этом в отдельных секторах экономики, например сельском хозяйстве, удалось увеличить объём собственного производства. Комментируя это заявление, экономист отметил, что оно соответствует действительности, однако адаптироваться к санкциям Россия во многом смогла за счёт их неэффективности.

«То, что мы адаптировались, это действительно так. Но это связано не столько с нашими заслугами, столько с тем что санкции громко звучали, но слабо затрагивали российскую экономику. Первая группа санкций — персональные, около 300 человек внесли в какой-то список. Это грустно для конкретных людей, но на российскую экономика их грусть не переносится», — отметил эксперт.

Что касается финансовых санкций, то и они изначально не способны были причинить существенного вреда российской экономике, уверен экономист.

«Вторая группа санкций — финансовые — ужесточали правило кредитования российских компаний, и то не всех. Если бы наша экономика бурно росла, это была бы проблема. Но у нас темпы роста невысоки, растём мы медленно, и в этих условиях большой потребности в привлечении капитала из-за рубежа не испытываем. Поэтому, действительно, адаптация прошла успешно», — сказал Хестанов.

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