Москва, , 12:40 — REGNUM Низкая инфляция, достижение которой ЦБ РФ и власти не устают упоминать в качестве достижений, — это то, без чего нельзя представить рост инвестиций ВВП. В этом году была достигнута ценовая и финансовая стабильность — рубль заканчивает год с укреплением против евро и доллара, ожидаемый рынком диапазон колебаний не грозит «сюрпризами» в обозримом будущем, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко, комментируя слова Владимира Путина об инфляции.

«Федеральный бюджет сводится с профицитом, в Фонде национального благосостояния в следующем году будет накоплен эквивалент 7% ВВП, а золотовалютные резервы растут быстрее, чем внешний долг. При этом на уровне государства долговая нагрузка на одном из самых низких уровней в мире, стране не грозит дефолт, как было в 1998 году.

В то же время ожидаемые Банком России по итогам года 2,9−3,2% темпы роста потребительских цен оказались заметно целевого значения в 4%. Это произошло и по причине, возможно, запоздалого решения регулятора приступить к снижению ключевой ставки для стимулирования роста экономики.

Сказались и низкие темпы роста расходования федерального бюджета (за первые девять месяцев — антирекорд за 11 лет) и нацпроектов (по оценкам Счетной палаты, экономика может недополучить 1 трлн руб.). Поэтому успехи в борьбе с инфляцией — это еще и следствие вялого роста экономики.

С текущими 3% страна здорово смотрится на фоне 10,6% в Турции, 5,5% в Индии, 4,5% в Китае, 3,6% в ЮАР и 3,3% в Бразилии. Однако картина становится иной после изучения темпов роста их экономик: Китай — 6%, Индия — 4,5%, Бразилия — 1,2%, Турция — 0,9% ЮАР — 0,1%.

Инфляция должна быть близка к целевому значению, но не сильно от него отклоняться — на это настроена политика центробанков. Поэтому в 2019 году ключевая ставка была снижена с 7,75% до 6,25%, и на декабрьском заседании Банк России пообещал ее понизить еще на 0,25% в I полугодии 2020 года.

Это поддержит интерес зарубежных инвесторов к российским активам и сохранит стабильную ситуацию на внутреннем валютном рынке. Более низкая стоимость заимствований поможет экономике за счет удешевления инвестиций.

Однако инфляция — это многое, но не все. Последние опросы в промышленности, проведенные Институтом переходной экономики им. Гайдара, показали, что бизнес в меньшей степени жалуется на недоступность кредитов. Нужны стимулы для инвестиций.

Начатая реформа по пересмотру административных барьеров (так называемая «регуляторная гильотина») — правильный шаг в нужном направлении. Но нужны и другие меры, которые были представлены в списке структурных реформ главы МЭР Максима Орешкина и помощника президента по экономике Андрея Белоусова. Среди них наиболее важные — защита частной собственности и независимость судебной системы.

Пока все это остается в нереализованном виде, остается рассчитывать на нацпроекты, на ускорение расходов бюджета, на сохранение благоприятной конъюнктуры на международных товарных рынках и эффект от снижения ключевой ставки ЦБ. Эти драйверы могут позволить постепенно нарастить темпы роста ВВП с ожидаемых 1,3−1,5% в этом году до среднемировых 3% в течение двух-трех лет при условии сохранения текущих условий в мировой экономике.

Однако население ощутит эффект в малой степени — реальные располагаемые доходы населения в этом году покажут незначительный прирост и дальше их темпы роста составят не более 2,5% в год, что все же неплохо после стагнации на протяжении последних трех лет», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент Владимир Путин в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции по итогам 2019 года заявил, что руководство России не боится инфляции, однако не хочет повышения цен.

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