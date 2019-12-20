Москва, , 12:27 — REGNUM Отельеры турецкого курорта Антальи хотят работать круглогодично. Это связано с тем, что Анталья установила рекорд не только по количеству туристов, но и по числу их ночевок, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)

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Между тем, по данным эксперта по туризму в мэрии Антальи Реджепа Явуза, 86% туристов приезжает на курорт в течение шести месяцев (с мая по октябрь), поэтому направление не может считаться круглогодичным.

Но предполагается, что если турпоток в курортный город в зимний сезон будет расти, то преодолеть сезонность помогут крупные мероприятия, способные привлечь туристов. Отельеры делают ставки на мягкий климат, чистый воздух и высокий сервис в отелях.

Как сообщало ИА REGNUM, турпоток из России в турецкую Анталью за январь-март 2019 года увеличился на 74%.

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