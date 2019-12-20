Бишкек, , 12:21 — REGNUM Поскольку у Казахстана пока нет больших излишков нефти и нефтепродуктов, Киргизии рекомендуется «большую часть своего рынка ориентировать на Российскую Федерацию по-прежнему». Об этом сегодня, 20 декабря, заявил вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов, передает «ZonaKZ».

По его словам, по объемам поставок из Казахстана «сейчас речи нет».

«Договор в целом позволяет и нефть, и нефтепродукты поставлять, но он оговаривает больше процедуры, то есть как оговариваем механизм контроля, как оговариваем механизм поставок», — пояснил чиновник.

Подводя итог, Магауов отметил, что объемы поставок нефти и горюче-смазочных материалов в Киргизию из Казахстана будут оговариваться при подписании ежегодного индикативного баланса.

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