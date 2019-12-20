Сеул, , 12:23 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать спад индекса цен производителей на протяжении пяти месяцев подряд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Банк Кореи.

Согласно опубликованным данным, в ноябре текущего года индекс цен производителей сократился на 0,1%.

Известно, что стоимость продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства сократилась на 4,8%, продукты животноводства — на 4,1%.

Кроме того, стоимость нефти, угля и нефтепродуктов сократилась на 3,9%, а химической продукции — на 4,3%, а стоимость промышленных товаров, в частности полупроводников, компьютеров, электронных и оптических приборов — на 3,8%.

Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения цен на сырьё, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода.