Калуга, , 12:20 — REGNUM 20 декабря в Торгово-промышленной палате Калужской области состоялась традиционная встреча губернатора Анатолия Артамонова с представителями деловых кругов региона. Состоялся разговор о реализации проекта по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность. Модератором встречи выступила президент КТПП Виолетта Комиссарова.

Калужский губернатор встретился с предпринимателями Пресс-служба правительства Калужской области

По информации генерального директора Агентства развития бизнеса Стефана Перевалова, в этом году в целях популяризации предпринимательской деятельности в молодежной среде в регионе проводились встречи представителей бизнеса со школьниками и студентами, различные конкурсы, форумы. Было организовано объединение бизнес-наставников. Состоялась деловая игра для студентов на тему моделирования экономики и менеджмента предприятия, конференция «Развитие стартапа», а также целый ряд других мероприятий. К данной работе привлекались средства массовой информации. Всего в реализации проекта по популяризации предпринимательства приняли участие более четырех тысяч человек. В планах — реализация новых инициатив.

Калужский губернатор встретился с предпринимателями Пресс-служба правительства Калужской области

Особый интерес участников встречи вызвали результаты тестирования, направленного на выявление интереса к предпринимательству у юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет и старше 18 лет. В исследованиях приняли участие порядка 2700 человек.

Предприниматели поделились с главой региона и коллегами опытом участия в проекте «Десять открытых уроков», в ходе которого для школьников и студентов были организованы экскурсии на предприятия малого бизнеса, общение с их владельцами, возможность попробовать свои силы в различных отраслях.

Состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам организации малого и среднего бизнеса в регионе. Руководители наиболее успешных компаний уходящего года рассказали о своих проектах.

Калужский губернатор встретился с предпринимателями Пресс-служба правительства Калужской области

Анатолий Артамонов поблагодарил руководителей институтов поддержки МСП и представителей предпринимательского сообщества за активную работу с молодежью, подчеркнув необходимость её дальнейшего продолжения и совершенствования. «Я очень доволен, что мы постоянно общаемся и имеем возможность услышать друг друга. Вы помогаете нам принимать верные решения, чтобы облегчить условия ведения бизнеса в регионе. А это самое важное», — отметил губернатор, обращаясь к предпринимателям.