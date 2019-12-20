Анадырь, , 12:16 — REGNUM Одна из самых сложных проблем в здравоохранении Чукотского автономного округа — кадровая и для её решения губернатор Роман Копин сделал ряд распоряжений, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

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«С 2020 года, в рамках программ «Арктический доктор» и «Арктический фельдшер» единовременное пособие для врачей и фельдшеров, прибывших в округ на работу увеличивается в 2 раза — до двух млн и одного млн рублей». Также по распоряжению Романа Копина в этом году принято решение увеличить финансирование на единовременные выплаты врачам на 15 млн рублей, в дополнение к двум млн, выделенным из федерального бюджета», — сказал замгубернатора Евгений Подлесный.

Власти Чукотки планируют привлечь в 2020 году не менее 14 врачей, отремонтировать Провиденскую районную больницу, ввести в эксплуатацию участковую больницу в селе Омолон, начать проектирование и строительство врачебной амбулатории в селе Анюйск.

В этом году сдали в эксплуатацию Марковскую участковую больницу, идёи оснащение медтехникой. Обновляется материально-техническая база Чаунской и Билибинской больницах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Рыбинске Ярославской области акушерский стационар больницы № 1 получил новое оборудование для диагностики беременности и родовспоможению.