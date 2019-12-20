Махачкала, , 12:20 — REGNUM Дагестан занял второе место в антирейтинге регионов России с наибольшей долей объектов незавершенного строительства (ОНС), финансируемых за счет государственного бюджета. Их в республике 39,3% от общего количества строек, сообщает Счетная палата РФ.

Всего на территории РФ обнаружено более 70 тыс. ОНС, которые финансируются за счет бюджетных источников. Наибольшая доля проблемных объектов строительства выявлена в Башкирии (43%), а замыкает тройку Тверская область (27,2%).

Наиболее благоприятная ситуация в Татарии (1,3%), Липецкой области (2,6%) и Еврейской автономной области (3%).

В Счетной палате отметили, что среди недостроев, которые финансируются из бюджетов разного уровня, большое количество социальных объектов, в том числе школ, университетских кампусов, поликлиник, больниц, а также дорог, теплотрасс, объектов коммунальной инфраструктуры, спорткомплексов и другое.

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