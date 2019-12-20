Москва, , 12:04 — REGNUM Правительство РФ выделило из федерального бюджета 5,8 млрд рублей на обеспечение данных субсидированных перевозок на Дальний Восток, Крым и Калининград в 2020 году, сообщается на сайте правительства.

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Авиаперевозки туда и обратно по специальному льготному тарифу будут выполнять 14 компаний, в частности, «Аэрофлот», «Авиакомпания «Сибирь» и др.

Всего по льготным авиабилетам в 2020 году планируется перевезти более 427 тысяч пассажиров: «Аэрофлотом» — по 19 маршрутам, «Авиакомпанией «Сибирь» — по 37 маршрутам.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделило более 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов на Дальний Восток.

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