Смоленск, , 12:00 — REGNUM Бюджет Смоленской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов приняли депутаты Смоленской областной думы на заседании 19 декабря, сообщила пресс-служба облдумы.

Доходы и расходы бюджета Смоленской области на 2020 год утверждены в сумме 50 млрд 949 млн 862,9 тыс. рублей, таким образом, бюджет будущего года, по прогнозу, будет бездефицитным и безпрофицитным.

Доходы бюджета Смоленской области в 2021 году по прогнозу составят 50,159 млрд рублей, расходы — 48,8 млрд рублей, таким образом на 2021 год планируется профицит в сумме 1,3 млрд рублей. На 2022 году доходы бюджета запланированы в сумме 51,467 млрд рублей, расходы — почти 49 млрд рублей, профицит составит почти 2,5 млрд рублей.

Верхний предел государственного долга Смоленской области на 1 января 2021 года установлен в сумме 29,3 млрд рублей, на 1 января 2022 года — в 27,9 млрд рублей, на 1 января 2023 года — в сумме 25,4 млрд рублей.