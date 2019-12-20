Москва, , 11:47 — REGNUM Даже если бы национальные проекты выполнялись идеально и так, как задумано, они всё равно качественно не изменили бы макроэкономическую ситуацию в России, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 21 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

«Они, наверное, дали бы определённую прибавку, но эта прибавка измерялась бы долями процентов ВВП, — сказал Колганов. — Чтобы был существенный эффект, нацпроекты должны были бы иметь существенную долю в общем объёме ассигнований на развитие экономики (а они составляют где-то 10% от этого финансирования). Но дело не только в этом, а и в том, что они не обеспечивают прироста финансирования, потому что в большинстве случаев выделение средств на нацпроекты происходит в пределах уже предусмотренных ассигнований на те или иные цели. То есть если мы осуществляем нацпроект «Здравоохранение», то это не означает, что мы добавляем средства на развитие здравоохранения. Это значит, что в рамках существующего бюджета мы выделяем этот нацпроект».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил надежду, что работа по реализации национальных проектов в 2020 году будет более успешной, чем в этом.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев рассказал об ожиданиях от реализации нацпроектов в 2020 году